لبنان | الجيش: تمارين تدريبية في عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 31 /3/ 2021 و1/4/2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – صور يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

وصدر بيان ثان، افاد انه “بتاريخ 30/3/2021 ستقوم وحدة من الجيش ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، يتخللها تنفيذ رمايات حية”.

وفي بيان آخر، اعلنت ان “وحدة من الجيش ستقوم لغاية 9/4/2021 بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

كما اصدرت بيانا رابعا اشارت في خلاله الى انه “بتاريخ 30/ 3/ 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وفي بيان خامس، اعلنت ان “القوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية تعليمية نهارية وليلية، بتاريخ 31/3/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية”.

واصدرت بيانا سادسا، اشارت فيه الى ان “وحدة من الجيش ستقوم لغاية 1/ 4/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة – أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات”.

وختاما، اعنلت انه “لغاية 2 /4 /2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا -الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.