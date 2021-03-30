لبنان | عراجي: لا نزال نعيش مع تفش مجتمعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمنى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “يكون المشهد الصحي أفضل، لكن ايجابية الفحوص لا تزال مرتفعة بحدود 18% وعدد الوفيات لا يزال يفوق الـ45 يوميا، وهذا دليل على أننا نعيش مع تفش مجتمعي”.

ولفت في حديث إذاعي الى “بطء في عمليات التلقيح وإلى ضغوط أوروبية على شركة استرازينيكا، أدت إلى تخفيف التصدير”، مشيرا الى أن “لبنان كان ينتظر وصول 93 ألف جرعة من اللقاح، لكنه استلم 33 الفا لتلقيح الفئات بين 55 و65 عاما”.

وأشار إلى أنه “تمنى على الدكتور عبد الرحمن البزري عدم الاستقالة لاعتراضه على تأليف لجنة جديدة برئاسة بترا خوري”، آملا “عدم الذهاب الى أي خلافات في هذه المرحلة، بل علينا التضامن للقضاء على الوباء”.