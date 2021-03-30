لبنان | عملية تهريب كوكايين في شراشف مطرّزة من الأرجنتين بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

‎أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة الجريمة، ولاسيّما ملاحقة شبكات تهريب المخدّرات.

وبعد ان تمّ بتاريخ 5-11-2020 ضبط عملية تهريب /٧١٥/غ. من مادة الكوكايين، كانت مرسلة جوًّا، من الأرجنتين إلى لبنان بواسطة طرد بريدي إلى شخصٍ مجهول الهوية.

بنتيجة المتابعة والتحقيقات التي قام بها هذا المكتب، توافرت معلومات عن قيام الشخص ذاته بالتحضير لعملية تهريب مخدّرات أخرى من الأرجنتين إلى لبنان عبر إحدى شركات الشحن، وهي عبارة عن خمسة “شراشف كروشيه” مشبّعة بمادة الكوكايين.

وبعد التنسيق مع إدارة الجمارك في مطار بيروت، تمّ ضبط الطّرد لدى وصوله بتاريخ 23-3-2021. مشبّع بـ /1,84/ كلغ. من الكوكايين.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تبيّن أن مستَقبِل الطرد سيستلمه في محلة جونية.

بتاريخ 24/03/2021، تم نصب كمين محكم أدّى إلى توقيف المتورّط بالجرم المشهود، ويدعى:

ه. ب. س. (مواليد عام ١٩٧٢، لبناني) وهو من أصحاب السوابق في تجارة وتهريب المخدّرات.

بتفتيش منزله جرى ضبط:

– /٨،٣٢/ غ. باز الكوكايين.

– /١١،٧٥/ غ. بودرة كوكايين.

– /١٢٨/ غ. حشيشة.

– ميزان حساس إلكتروني صالح للإستعمال.

– “فرّامة حشيشة”.

– مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، إعترف بقيامه بثلاث عمليات تهريب كوكايين في وقتٍ سابق من الأرجنتين إلى لبنان إحداها ضُبطت بتاريخ 5-11-2020.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.