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لبنان | بهاء الحريري لـ”عرب نيوز”: أرحب بمبادرة إدارة الرئيس بايدن وأؤمن بأن العدالة ستُحقق عاجلاً أم آجلاً

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 10:18 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 10:59 مساءً

بهاء الحريري

نشر الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمداخلة له مع صحيفة “عرب نيوز” على خلفية اعلان الحكومة الأميركية تخصيص مبلغ ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الارهابي سليم عياش، والذي اعلن عنها برنامج مكافأت من اجل العدالة، حيث قال “أرحب بمبادرة إدارة الرئيس بايدن التي عرضت مكافأة قدرها  ١٠ ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تساعد في معرفة مكان تواجد سليم عياش” واضاف “لطالما أعلنت ثقتي بالنظام القضائي الدولي. عياش، كما أُثبت، ينتمي كلياً إلى حزب الله الذي يصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها” وختم  “كالعادة، أنا أؤمن بأن العدالة ستُحقق عاجلاً أم آجلاً”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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