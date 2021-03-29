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لبنان | البزري: للتسجيل في المنصة من أجل لقاحات سليمة وآمنة وفعالة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 04:16 مساءً - منذ 16 دقيقة

الدكتور عبد الرحمن البزري

رأى رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري أن البدء باستخدام لقاح استرازينيكا هو خطوة جيدة من أجل تلقيح شريحة أوسع من المواطنين، ويعطي مرونة إضافية للحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوفيد-19.

وأشار الى أن مواصفات عملية التلقيح والشروط العلمية المناسبة والموافقة على مصادر اللقاح تمت بأسلوب علمي من قبل اللجنة الوطنية والعلمية، إلا أن توزيع مراكز اللقاح وآلية توزيعها على مختلف المناطق لم تستشر بها اللجنة الوطنية.

ودعا المواطنين إلى التسجيل في المنصة من أجل الحصول على لقاحات سليمة وآمنة وفعالة يؤمنها القطاع العام وهي فايزر واسترازينيكا، مؤكدا أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص مهمة لتسريع عملية التلقيح، وأن لقاح سبوتنك V الروسي من اللقاحات الجيدة والفعالة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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