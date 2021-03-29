لبنان | القاضي بيطار أنهى استجواب مرعي وبدري ضاهر يمثل أمامه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 04:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

أنهى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار منذ قليل، استجوب مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي الذي استغرق سبع ساعات متواصلة، وبعد استراحة لمدةّ نصف ساعة مثل أمامه مدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر، وباشر استجوابه في حضور وكيلي الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج الخوري، وممثلي نقابة المحامين في بيروت وممثلي عدد من المدعين الشخصيين.

وأفادت مصادر مواكبة للتحقيق، أنه بعد جلسة التحقيق مع مرعي وضاهر، يصبح مجموع الذين خضعوا للاستجواب أمام القاضي بيطار 18 شخصاً، من أصل مجموع الموقوفين البالغ عددهم 25″. وأكدت أن بيطار سيستجوب غداً الثلاثاء موقوفين اثنين والأربعاء موقوفين أيضاً، ويوم الخميس أربعة آخرين، ويكون بذلك استكمل استجواب جميع الموقوفين قبل عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي والتي تبدأ يوم الجمعة”، مشيرة إلى أنه “مع طي صفحة التحقيق مع الموقوفين سيتفرّغ القاضي بيطار إلى البتّ بطلبات إخلاء السبيل المقدّمة منهم جميعاً، قبل أن يحدد مواعيد لمرحلة الاستجوابات الجديدة التي ستشمل مدعى عليهم غير موقوفين وعدد كبير من الشهود”.