لبنان | تدابير سير في شارع جان دارك – الحمرا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة مـا يلـي :

بدأت إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة وتعبيد في شارع جان دارك / الحمرا، وذلك اعتباراً من الساعة 10.00 من تاريخ اليوم 29/3/2021 لغاية 31/03/2021.

ستؤدي هذه الاعمال إلى منع المرور في الشارع المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.