لبنان | 3 خروق بحرية للعدو قبالة رأس الناقورة وتحليق طائرة استطلاع جنوباً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 28 /3/ 2021 اعتبارا من الساعة 3.00 ولغاية الساعة 7.30 تم تسجيل /3/ خروقات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 520 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء /3/ قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كما صدر بيان آخر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، جاء فيه:

“بتاريخ 28 /3 /2021 الساعة 17.30 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.30 من فوق البلدة المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.