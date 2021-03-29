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لبنان | تسليم المواد المشعة في الزهراني الى “الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ 7 دقائق
منشآت النفط في الزهراني

منشآت النفط في الزهراني

أعلن مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، أنه “تمت عملية تسليم المواد المشعة الى الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، وعليه يكون قد انطوى الملف وانتهى وباتت المواد في حوزة الهيئة الذرية وعهدتها، كما يجب مقاربة المصطلحات العلمية بدقة وموضوعية، وتعود الى أصحاب الاختصاص والمرجعيات ذات الصلة”.

يشار إلى أن شركة COMBILIFT كان قد أعدت تقريراً تحدث عن وجود مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني،  وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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