لبنان | القاضي طارق البيطار يستكمل تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ 20 دقيقة

باشر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، صباح الاثنين، الاستماع الى المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، على أن يستمع الى المدير العام للجمارك بدري ضاهر فور الانتهاء من الاستماع الى مرعي.

ويتابع المحقق العدلي الجديد تحقيقاته في القضية قبل أيام، عبر استجوابه الموقوفين في القضية والذي يبلغ عددهم 25 موقوفا.

واستجوب القاضي بيطار، يوم الجمعة، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى الموقوفين في الملف، بحضور وكلاء الدفاع عنهما، وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، على أن يستجوب يوم الاثنين المقبل مدير عام الجمارك بدري ضاهر وموظفين آخرين.

كما استجوب بيطار الأسبوع الماضي 10 موقوفين معظمهم من فرق الصيانة والعمال في المرفأ. وعليه سيقرر لاحقا استكمال الادعاء على بعض الموقوفين، أو اخلاء سبيلهم في القضية.

ويفضل قسم من أهالي الضحايا التوجه إلى التحقيق الدولي، على اعتبار أنه “من حق هؤلاء الأهالي الوصول إلى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد أبنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي أو دولي”.

ومنذ تسلمه مهامه، لم يستدعي أو يستجوب بيطار أيا من السياسيين أو الوزراء السابقين الذي سبق أن ادعى عليهم القاضي السابق فادي صوان بجرم الإهمال والتقصير.