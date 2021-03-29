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لبنان | “25 ألف دولار”.. كلفوه برعاية رجل مسنّ فاستغلّ فرصته وسرق المال

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ 43 دقيقة

سرقة منزل (تعبيرية)

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بأنه بتاريخ 06/03/2021 ادعى المواطن (ح. م.) لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ 25 ألف دولار أميركي من داخل غرفة نومه في منزل والده المسنّ في بلدة الخرطوم – صيدا، من دون أي عملية تخريب أو كسر وخلع.

واشارت المديرية العامة في بيان، الى انه نتيجة المتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية مشتبه به، وتبيّن أنّه أحد العاملين في المنزل والمولج رعاية المسنّ ويدعى: ح. س. (مواليد عام 1975، لبناني).

وأعلنت أنه بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السرقة، مستغلاًّ غياب المدّعي عن المنزل، وبتصريف قسم من المبلغ وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء.

وذكرت انه بتفتيش منزله، عُثر على المبلغ المالي، مخبّأ بطريقة احترافية، وهو عبارة عن 20 ألف دولار أميركي، و36،050،000 ليرة لبنانية.

وففقا للبيان، فقد أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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