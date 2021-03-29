لبنان | بري عن طلب دياب: هيدا حكي تركي!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 12:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 1:11 مساءً

بدأ وصول النواب إلى قصر الأونيسكو للمشاركة في الجلسة النيابية حيث تعقد جلسة عامة لمجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وهي:

الاول يرمي الى اعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة للعام 2021، والثاني الى استرداد الاموال المنهوبة.

وعند انطلاق الجلسة قال رئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري تعليقاً على طلب حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال: “هيدا حكي تركي!”