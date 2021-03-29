لبنان | جهاد ذبيان: طلبنا الاستماع الى لودريان بصفته شاهداً في دعوى استعادة الاموال المنهوبة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 12:25 صباحًا

كشف الناشط السياسي المحامي جهاد ذبيان أنه “في بداية الثورة تقدمنا بدعوى لاستعادة الاموال المنهوبة وطلبنا الاستماع لوزير خارجية فرنسا بصفة شاهد والامر وصل الى القضاء الفرنسي وستبدأ مفاعيله قريبا”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “جان ايف لودريان المح في احد تصريحاته الى حيازته على داتا تتعلق بالاموال المهربة وهو بالتالي معني بالادلاء بالمعلومات الموجودة لديه”.

وكشف”: “دعينا الى سلسلسة بشرية على طول الحدود اللبنانية السورية لمنع التهريب على الحدود في الاول من نيسان”.

ولفت الى ان “السلسلة البشرية ستبدأ من عكار امتدادا الى مزارع شبعا”.