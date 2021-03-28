لبنان | جعجع: المحاولة مع السلطة الحالية عبث ولهذا لم نسمّ الحريري منذ البداية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:15 مساءً - منذ 13 دقيقة

جعجع: المحاولة مع السلطة الحالية عبث

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن، ‘ لا شك أننا في ‘جورة’ كبيرة وقبلها كنا على الطريق وقادرون الآن ان نعود الى الطريق ويجب الا ننسى من نحن ولبنان الذي نعرفه’.

وخلال حديثٍ له عبر قناة الجديد قال: ‘لبنان مقوماته هي هي لكنها مخطوفة من قبل سلطة لا قلب لها ولا عقل ولا تزال مصرة لإيصالنا الى نفق أعمق’.

وأضاف، ‘خلال كل تاريخي السياسي لم أكن يوماً بائع أحلام وانتُقدت لأنني لم أعط الأمور أكثر من حجمها واليوم نحن بظروف سوداء والأفق أسود لكن ذلك لا يعني اننا لم نعد موجودين’.

وتابع جعجع، ‘ نحن في لبنان بـ ‘ضيعة مخطوفة’.

وأكد ان، ‘المحاولة مع السلطة الحالية عبث ولهذا لم نسم الحريري منذ البداية’.

وأردف جعجع، ‘البلد حتى اليوم أضاع اشهراً ولم نصل الى أي مكان لأن الحل الوحيد هو تغيير السلطة عبر انتخابات نيابية مبكرة’.

واعتبر، أن ‘بوجود السلطة الحالية لا أمل بحكومة اختصاصيين ‘.