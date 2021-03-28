لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:15 مساءً - منذ ساعتين
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:
- – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 268.
- – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112.
- – عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 24.
- – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
- – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1058.
- – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.
- – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.
- – حالات وفاة: 1.