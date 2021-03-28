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لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:15 مساءً - منذ ساعتين

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس داخله، وجاء فيه:

  • – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 268.
  • – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112.
  • – عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 24.
  • – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
  • – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1058.
  • – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.
  • – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.
  • – حالات وفاة: 1.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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