لبنان | مولدات منطقة الهرمل ستتوقف عن العمل بدءاً من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:15 مساءً - منذ 3 ساعات

قرّر أصحاب المولّدات في الهرمل إطفاء مولّداتهم اعتبارًا من يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحًا حتى إشعار آخر وذلك بعد تلقيهم وعودًا من المسؤولين في الهرمل، وعدم المبالاة بهذه المطالب، وبسبب ارتفاع اسعار المازوت وعدم توفره في المدينة حيث أصبحت التنكة بـ42 ألف ليرة قابلة للازدياد، في حين تباع في كافة المناطق بالسعر الرسمي وهو 28 الف ليرة.

ولعدم الرغبة في زيادة الأسعار شعورًا بوجع أهل الهرمل والاوضع الاقتصادي.

وختموا البيان بالقول: “لعل صرختنا وصرختكم تحرّك ساكنًا عند من بيدهم الحل”.