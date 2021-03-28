لبنان | نقابتا الأطباء: للتوقف عن العمل ظهر غد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:15 مساءً - منذ 3 ساعات

دعت نقابتا الأطباء في بيروت والشمال، “الزملاء الى التوقف عن العمل غدا الإثنين الساعة 12:00 ظهرا لمدة 5 دقائق في كل المستشفيات والعيادات، تكريما للاطباء ال 38 الذين استشهدوا حتى الآن أثناء القيام بواجبهم في معالجة مرضى كورونا”.

وتدعو المواطنين الى “التقيد بالتدابير الوقائية وأخذ اللقاح ضد وباء كورونا، والمجلس النيابي الى إقرار القوانين المقدمة من قبل النقابة، وأهمها اعتبار الطبيب المتوفى جراء إصابته بكورونا أثناء القيام بواجبه شهيدا، حصانة الطبيب وضمانه الصحي مدى الحياة”.