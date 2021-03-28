لبنان | أبيض: جهود اكثر من طيبة من منظمة اطباء بلا حدود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 04:16 مساءً - منذ 4 ساعات
مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس أبيض"
علّق مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض على منشور لأطباء بلا حدود يعلن ببدء عملية التلقيح المسنين والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في دور رعاية المسنين ضد كوفيد-19 في لبنان.
وقال عبر “تويتر”: “جهود اكثر من طيبة من منظمة اطباء بلا حدود في لبنان لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان في صراعه مع وباء كورونا، وذلك في مجالات مهمة، من ايصال اللقاح الى المسنين حيث ما هم اذا لم يستطيعوا الحضور الى مراكز توزيع اللقاح، او بزيادة عدد اسرة العناية لمرضى كورونا”.