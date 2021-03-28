لبنان | أبيض: جهود اكثر من طيبة من منظمة اطباء بلا حدود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 04:16 مساءً - منذ 4 ساعات

علّق مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض على منشور ‏لأطباء بلا حدود يعلن ببدء عملية التلقيح المسنين والعاملين الصحيين ‏في الخطوط الأمامية في دور رعاية المسنين ضد كوفيد-19 في ‏لبنان. ‏

وقال عبر “تويتر”: “جهود اكثر من طيبة من منظمة اطباء بلا حدود ‏في لبنان لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان في صراعه مع وباء ‏كورونا، وذلك في مجالات مهمة، من ايصال اللقاح الى المسنين حيث ‏ما هم اذا لم يستطيعوا الحضور الى مراكز توزيع اللقاح، او بزيادة ‏عدد اسرة العناية لمرضى كورونا”‏‎.‎