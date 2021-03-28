لبنان | تدابير سير إثر جلسة مجلس النواب غداً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 ثانية

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:‎

يعقد مجلس النواب يوم الإثنين 29-3-2021، جلسةً عامّة في قصر الأونيسكو – بيروت‎.‎

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:30 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع المرور وإجراء تحويلات على بعض الطرقات، ‏وفقاً لما يلي‎:‎

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، تحويله باتجاه الكولا ومن ثم باتجاه شارع غبريال المر‎.‎

نفق الماريوت بالاتجاهين وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر‎.‎

مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام‎.‎

مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام‎.‎

منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير القادم من كورنيش المزرعة نحو تقاطع الراشدين / سلام، بإتجاه حديقة المفتي ‏حسن خالد‎.‎

تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة‎.‎

تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير‎.‎

تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول‎.‎

تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر‎.‎

تحويل السير القادم من “السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –”الماريوت‎”.‎