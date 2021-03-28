لبنان | حسن: كل لقاح يدخل الى لبنان معتمد من منظمة الصحة العالمية ‏

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن‎ ‎الضرورات تبيح المحظورات، وبموضوع هبة الأوكسيجين من ‏سوريا لا يوجد مناورة ولم نبرم اتفاقية مكتوبة وانما ما حصل هو ‏اتفاقية شفهية.‏

وقال جسن في حديث تلفزيوني: “كل لقاح يدخل الى لبنان هو معتمد ‏من منظمة الصحة العالمية وفي حال لم تكن اللقاحات معتمدة ‏كاللقاحين الروسي والصيني نحن كحكومة لن نسمح بإدخاله الى ‏البلد”.‏

وأضاف: “نقابة المستشفيات الخاصة هي شريكة في القرارات ‏الصحية ولكن وزارة الصحة هي المعنية بالملفات”.‏