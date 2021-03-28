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لبنان | حسن: كل لقاح يدخل الى لبنان معتمد من منظمة الصحة العالمية ‏

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

وزير الصحة حمد حسن

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن‎ ‎الضرورات تبيح المحظورات، وبموضوع هبة الأوكسيجين من ‏سوريا لا يوجد مناورة ولم نبرم اتفاقية مكتوبة وانما ما حصل هو ‏اتفاقية شفهية.‏

وقال جسن في حديث تلفزيوني: “كل لقاح يدخل الى لبنان هو معتمد ‏من منظمة الصحة العالمية وفي حال لم تكن اللقاحات معتمدة ‏كاللقاحين الروسي والصيني نحن كحكومة لن نسمح بإدخاله الى ‏البلد”.‏

وأضاف: “نقابة المستشفيات الخاصة هي شريكة في القرارات ‏الصحية ولكن وزارة الصحة هي المعنية بالملفات”.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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