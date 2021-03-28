لبنان | حسن: كل لقاح يدخل الى لبنان معتمد من منظمة الصحة العالمية ‏

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة
وزير الصحة حمد حسن
أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن الضرورات تبيح المحظورات، وبموضوع هبة الأوكسيجين من سوريا لا يوجد مناورة ولم نبرم اتفاقية مكتوبة وانما ما حصل هو اتفاقية شفهية.
وقال جسن في حديث تلفزيوني: “كل لقاح يدخل الى لبنان هو معتمد من منظمة الصحة العالمية وفي حال لم تكن اللقاحات معتمدة كاللقاحين الروسي والصيني نحن كحكومة لن نسمح بإدخاله الى البلد”.
وأضاف: “نقابة المستشفيات الخاصة هي شريكة في القرارات الصحية ولكن وزارة الصحة هي المعنية بالملفات”.