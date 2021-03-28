لبنان | الراعي: لم يكن الصرح البطريركي مؤيداً ‏لجماعات سياسية تفضل ‏طموحاتها على سيادة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه كان بمقدور ‏الجماعة السياسية أن تغير نظرة الشعب إليها وتعوم نفسها لو عدلت ‏بسلوكها وعملت على إنقاذ لبنان بعد تفجير المرفأ لكن بعض المسؤولين ‏تعاظموا في الفشل حتى بعضهم أعطى الأولوية لمصالح الدول الأجنبية ‏فسقطوا وأكدوا انهم غير صالحين لقيادة هذا الشعب الذي استشهد أفضل ‏شبابه من أجل هذا الوطن.‏

ولفت الراعي إلى أن اللبنانيين انتظروا حكومة إنقاذية غير حزبية مؤلّفة ‏من خيرة الاختصاصيين، حرّة من كلّ ارتهان، قادرة على القيام ‏بالإصلاحات.‏ وقال الراعي في عظة الأحد بمناسبة عيد الشعانين: “نحن نرفض هذا ‏الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل دولة لبنان وشعبه إلى هذه الحال ‏المأساوية”.‏

وأضاف، “لم يكن الصرح البطريركي مؤيداً ‏لجماعات سياسية تؤيد ‏طموحاتها على حساب سيادة لبنان واستقلاله”.‏

وأوضح الراعي أنه على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، انطلاقاً ‏من المسؤولية المشتركة، التشاور والاتفاق وفقاً للقاعدة التي جرت منذ ‏التعديلات الدستورية بعد الطائف والاتفاق على تشكيل الحكومة برمتها.‏