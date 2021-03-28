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لبنان | حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 07:57 صباحاً - منذ 53 دقيقة

الطرقات الجبلية

لا يزال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان بقوة رغم بدء فصل الربيع.‏

في السياق، أفادت غرفة التحكم المروري، أنّ طريق ضهر البيدر ‏سالكة حالياً أمام جميع المركبات، فيما طريق ترشيش زحلة سالكة ‏أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات، وذلك بسبب تساقط الثلوج.‏

وأشارت إلى أنّ الطرق الجبلية المقطوعة حالياً هي الآتية:‏

عيون السيمان- حدث بعلبك
عيناتا- الأرز
لاسا- العاقورة
معاصر الشوف -كفريا
جرد مربين- الهرمل
المنيطرة- حدث بعلبك.‏

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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