لبنان | حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 07:57 صباحاً - منذ 53 دقيقة
عيون السيمان- حدث بعلبك
الطرقات الجبلية
لا يزال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان بقوة رغم بدء فصل الربيع.
في السياق، أفادت غرفة التحكم المروري، أنّ طريق ضهر البيدر سالكة حالياً أمام جميع المركبات، فيما طريق ترشيش زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات، وذلك بسبب تساقط الثلوج.
وأشارت إلى أنّ الطرق الجبلية المقطوعة حالياً هي الآتية:
عيون السيمان- حدث بعلبك
عيناتا- الأرز
لاسا- العاقورة
معاصر الشوف -كفريا
جرد مربين- الهرمل
المنيطرة- حدث بعلبك.