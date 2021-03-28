لبنان | حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 07:57 صباحاً - منذ 53 دقيقة

لا يزال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان بقوة رغم بدء فصل الربيع.‏

في السياق، أفادت غرفة التحكم المروري، أنّ طريق ضهر البيدر ‏سالكة حالياً أمام جميع المركبات، فيما طريق ترشيش زحلة سالكة ‏أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات، وذلك بسبب تساقط الثلوج.‏

وأشارت إلى أنّ الطرق الجبلية المقطوعة حالياً هي الآتية:‏

عيون السيمان- حدث بعلبك

عيناتا- الأرز

لاسا- العاقورة

معاصر الشوف -كفريا

جرد مربين- الهرمل

المنيطرة- حدث بعلبك.‏