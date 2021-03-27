لبنان | أبو فاعور: السعودية مهتمة باستقرار لبنان وتدعو لقيام حكومة إنقاذية

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

تحدّث عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل #أبو فاعور على اللقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، في المختارة، مشيراً إلى أنّه “كان هناك تأكيد من السفير السعودي على دور المختارة ومرجعيتها الوطنية بكل الاستحقاقات، وعلى العلاقة الثنائية الممتازة حيث تقصّد السفير البخاري التعبير عن ذلك بالتصريح الذي أطلقه قبل الوصول إلى المختارة ومن ثم تصريح آخر بعد الزيارة بلغة واضحة”.

ولفت أبو فاعور، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى أنّ “الزيارة أولاً جاءت بالسياق الطبيعي للعلاقة بيننا وبين المملكة وتكريساً للتنسيق الدائم، وكان هناك ثناء على جهود جنبلاط لحل الأزمة السياسية في لبنان، كما كان هناك ثناء على الخطوات التي قام بها جنبلاط وآخرها زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون بحثاً عن حلول، لأنّ السعودية مهتمة بسلامة واستقرار لبنان، وهي إذ لا تتدخل بالتفاصيل اللبنانية، لكنها تدعو الى قيام حكومة قادرة على إنقاذ لبنان واقتصاده وسياسته وإعادة مصالحته مع العرب والعالم”.

وكشف أبو فاعور أنّ “جنبلاط أكد بدوره على أهمية المبادرة السعودية لحل الازمة في اليمن، ودعا الى اعتمادها، كما ركّز على أهمية أمن واستقرار المملكة الذي يُعتبر أمن واستقرار العرب”.