لبنان | مستشفى صيدا: 4830 شخصا تلقوا اللقاح منذ بدء الحملة

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مستشفى صيدا الحكومي الجامعي، بما يتعلق بعملية التلقيح ضد فيروس “كورنا” في جرعتيه الأولى والثانية، تلقي 4830 شخصا من الفئات المشمولة بأولويات برنامج التلقيح الوطني لـ7878 جرعة منذ بدء حملة التلقيح الوطنية في 15 شباط الماضي وحتى مساء 26 آذار 2021 من الشهر الحالي.

وتلقى الجرعة الأولى 4830 شخصا، وأما عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية فضمنا 3048 شخصا.

وأفاد التقرير بأن الأيام الخمسة الأخيرة وحدها أي من 22 الى 26 الجاري، سجلت تلقيح 663 شخصا جرعة أولى و1245 جرعة ثانية.