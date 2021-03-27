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لبنان | عراجي: اللقاح هو الحل لوقف الجائحة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

عاصم عراجي

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، وكتب عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “نسبة الاصابات بكورونا بالولايات المتحدة الامريكية انخفضت بنسبة خمس اضعاف، ونسبة الوفيات بنسبة اربع اضعاف بعد بداية حملة التلقيح، وهذا يعني ان اللقاح هو الحل لوقف الجائحة بمناعة مجتمعية بحوالي (٨٠./.)من المقيمين
التسجيل على المنصة ضروري ،فقط( ١٥./.)سجلوا لغاية الأن بلبنان”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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