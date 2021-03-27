لبنان | بخاري: نحن مع عروبة لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مارس - 2021 2:41 مساءً

أفادت معلومات للـ”ال بي سي” أن السفير السعودي وليد بخاري اشار من المختارة الى “اننا نقف أمام مسؤولية تاريخية مشتركة لنؤكد أننا مع عروبة لبنان ونحن كنّا وسنبقى عرَبًا مسيحيين ومسلمين”.

وأضافت المعلومات أن السفير السعودي رأى من المختارة أن على الحوثيين اتخاذ خطوات نحو مبادرة السعودية للسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.