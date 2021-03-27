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لبنان | بخاري: نحن مع عروبة لبنان

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كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مارس - 2021 2:41 مساءً

جانب من لقاء السفير السعودي وجنبلاط

جانب من لقاء السفير السعودي وجنبلاط

أفادت معلومات للـ”ال بي سي” أن السفير السعودي وليد بخاري اشار من المختارة الى “اننا نقف أمام مسؤولية تاريخية مشتركة لنؤكد أننا مع عروبة لبنان ونحن كنّا وسنبقى عرَبًا مسيحيين ومسلمين”.

وأضافت المعلومات أن السفير السعودي رأى من المختارة أن على الحوثيين اتخاذ خطوات نحو مبادرة للسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

السفير السعودي في المختارة

السفير السعودي في المختارة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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