لبنان | الكنائس ستُفتح بقدرة استيعابية 30 في المئة

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 10 دقائق

أوضح مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم أنه وبناء على توجيهات الأمانة العامة لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان، واحتراماً للإجراءات الوقائية من وباء كورونا، تُفتَح الكنائس للاحتفال بقداس الشعانين وإحياء الجمعة العظيمة وقداس الفصح بطرق مختصرة مع التقيّد بإجراءات التباعد الاجتماعي خلال القداديس وبألا تتعدّى نسبة المشاركين 30 في المئة من القدرة الاستيعابية للكنائس، مع الحرص على إرتداء الكمامات وتعقيم الكنائس وعدم تناقل الكتب بين أيدي المؤمنين وإلغاء الزياحات على أن يستمر بث القداديس ورتبة الآلام على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة اللبنانية و تلك التابعة للكنيسة، شاشات نور سات و تيلي لوميار و Charity TV.

وشدّد الأب أبو كسم على تفادي التجمّعات العائلية في الأعياد واقتصار اللقاءات على أفراد العائلة الواحدة ضمن البيت الواحد وضرورة إتخاذ أقصى التدابير الوقائية اللازمة.