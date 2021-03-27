لبنان | اتحادات النقل البري: ملتزمون بتعرفة النقل الرسمية

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 ثانية

أعلنت “اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان” في بيان، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتناقل لائحة تتضمن تعرفة نقل على بعض الخطوط وبخاصة من قرى البقاع ومدنه وإليه، مذيلة زورا باسم اتحاد النقل البري”.

وأكد البيان اعتماد “التعرفة الرسمية واسعارها، وما تم الاعلان عنه من وزير الاشغال العامة والنقل في حضور قطاع النقل البري”، محذرا كل من “يدعي زورا التحدث او طباعة وتوزيع ملصقات تحت اسم (اتحاد او نقابة نقل بري)، من مغبة هكذا فعل مخالف للقانون”.