لبنان | الجميّل للمعنيين بالملف الصحي: “طولنا بالنا كتير … كفى تخبيص”

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

وجّه رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل صرخة الى المعنيين بالملف الصحي. وقال في بثّ مباشر عبر فيسبوك:” اننا نفتّش عن مستشفى تستقبل مريضا انخفض معدل الاوكسيجين لديه ولا مستشفى قادرة على استقباله”.

أضاف:”صراحة “طوّلنا بالنا كتير” انطلاقا من مبدأ ان الصحة فوق السياسة ولا نريد ان نتحدث في موضوع يفسّر في السياسة ولكن لن نستطيع السكوت أكثر عن “تخبيصكم” منذ سنة الى اليوم”. واعتبر ان أسوأ حملة تلقيح في العالم والأبطأ عندنا ونحن البلد الوحيد غير باكستان الذي يبيع اللقاح بـ38$ فيما انه من الواضح على الموقع الالكتروني للقاح الروسي ان كلفته 10$ للواحد. وقال:”أخذتم 120 مليون دولار من البنك الدولي للحصول على اللقاح ولا تعطونه مجانا للبنانيين”.

وأشار الجميّل الى أن: “ما في شي زابط والناس تموت على ابواب المستشفيات ولا أسرّة إضافية منذ سنة، الا تعلمون ما يحصل في المستشفيات وأنتم قررتم فتح البلد؟”. وسأل:” فيما البلد كله مفتوح، تتخذون قرارا بالإقفال في العيد. فما جدواه؟”.

وقال: “سكتنا طويلا ولكن كفى تخبيص، هناك من يموت وهذه الصرخة موجّهة مباشرة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة والى كل معنيّ بهذا الملف…وقفوا تخبيص”.