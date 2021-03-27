لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات البنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تسجيل المزيد من إصابات كورونا في لبنان

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الجمعة، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت إصابات فيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة عن تسجيل 3100 إصابة جديدة بكورونا (3088محلية و12 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 455381.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 6013.