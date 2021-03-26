لبنان | التفتيش المركزي عرض إنجازات منصة IMPACT أمام لجنة الشراء العام النيابية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - مارس - 2021 8:16 مساءً

أعلن التفتيش المركزي أنه “عرض أمام رئيس واعضاء لجنة الشراء العام النيابية: ياسين جابر، جهاد الصمد، محمد حجار، آلان عون، فريد البستاني وامين شري، أبرز مهام وإنجازات منصته الالكترونية Impact .”

وأشار التفتيش في بيان الى أن “اللقاء تخلله الحديث بالتفصيل عن الاستمارات والبرامج المنبثقة من المنصة والتي ساعدت في مرحلة سابقة من العام الفائت على تكوين بيانات العائلات الاكثر فقرا في ظل انتشار جائحة كورونا، بالاضافة الى البرامج التي ابصرت النور مؤخرا في ما يتعلق بأذونات التنقل خلال الاغلاق العام وعملية التسجيل والمتابعة لتلقي اللقاح”، لافتا الى أن “معظم هذه البرامج تم اسنادها وامدادها للحكومة والوزارات والبلديات المعنية لمساعدتها ومساندتها في مواجهة الازمات المتتالية”.