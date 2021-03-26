لبنان | قوى الأمن تعمم صورة شاب سوري غادر منزل ذويه في التبانة ولم يعد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود محمد حسن الجاسم (مواليد 2006، سوري)، الذي غادر بتاريخ 18-03-2021، منزل ذويه في محلة التبانة متجها إلى مركز عمله في سوق الخضار، ولم يعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.