لبنان | وليد خوري: الوضع الصحي صعب ومن الضروري ان يكون هناك تعبئة عامة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحية الدكتور ​وليد خوري​، في حديث تلفزيوني، ان “الوضع الصحي اللبناني صعب ودقيق ونحنا نعاني من ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا​ اضافة الى اعداد الوفيات، والارقام التي تظهر يومياً تؤكد خطورة الموقف، لذا من الضروري ان يكون هناك تعبئة عامة”.

وشدد خوري على انه “يجب على الاجهزة العسكرية والامنية ان تطبق القانون ولكن بعض الاشخاص يعتبرون ان الفيروس كذبة لا اكثر وهذا الامر لا يساعد بتاتاص في الحد من الانتشار، ونحن نخاف من حصول الموجة الثالثة”، مبيناً ان “لبنان مقبل على فترة الاعياد والجميع يعلم التجمعات في المناسبات القادمة لذا لا بد من اتباع الاجراءات الوقائية”.