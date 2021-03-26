لبنان | تعديلات على مقررات المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع رأسه دياب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 07:21 مساءً - منذ 16 دقيقة

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة وباء الكورونا، بحضور الوزراء راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن وفارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

ووافقت اللجنة على رفع إنهاء المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع صباح اليوم في قصر بعبدا مع بعض التعديلات، على أن يصدر تعميم في وقتٍ لاحق عن غرفة إدارة الكوارث يتضمن كل القرارات التفصيلية على هذا الصعيد.