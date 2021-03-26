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لبنان | رئيس ادارة المناقصات يدّعي على سيزار ابي خليل

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - مارس - 2021 5:52 مساءً

جان العلية

ادعى رئيس ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية على الوزير السابق للطاقة سيزار ابي خليل بتهمة القدح والذم واتهام المدّعي بتزوير مستندات، وفي تغريدة له عبر تويتر قال “إدارة المناقصات بعد استكمال الإجراءات الإدارية؛ وبانتظار قيام المعنيين بموجباتهم الدستورية والقانونية، حفاظا على كرامة المؤسسات الرقابية؛ بدأت اليوم الإجراءات القضائية دفاعًا عن الحقوق؛ حقوق الإدارة اللبنانية والعاملين في الخدمة العامة”.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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