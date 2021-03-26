لبنان | السيناريو الاسوأ في لبنان… هكذا سيكون الانفجار المدوّي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

اكثر السيناريوهات سوداوية يرتسم في الافق اللبناني. الارتطام المدوّي لم يعد بعيدا في ضوء ضرب المسؤولين عن البلاد عرض الحائط كل التحذيرات الدولية التي بلغت أوجها في الايام الاخيرة، لا بل تدل ممارساتهم ومواقفهم الى انهم ماضون في حربهم الشعواء على المواقع والمناصب والاثلاث المعطلِة في بلد كل شيء فيه تعطل بفعل ادائهم “المجنون” وحكمهم الاعتباطي البعيد عن مقتضيات المصلحة الوطنية.

لم يكن احد من اللبنانيين يتصور قبل نحو عامين ان تصل احوال البلاد الى ما وصلته اليوم، والاخطر انها متجهة نحو الاسوأ ما دام لا قبطان يوقف الغرق ولا عاقل يقودها على الدرب الصحيح، ولا من يريد ان يستمع الى نصائح الخارج، بحيث لم يعد من سؤال لدى المواطن سوى متى وكيف واين سيكون الانفجار؟ وهل من انفجار اعنف بعد من المرفأ، وقد بقي المسؤولون في مواقعهم من دون ان يرف لهم جفن؟

تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية” ان الوقت يستنفد والاوضاع المتردية تزداد كارثية، واذا كان ثمة من يحتفظ ببعض المال في منزله او يتقاضى راتبا او نصفه او حتى الربع ويتمكن من شراء حاجياته في زمن الدعم، فأنه لن يبقى كذلك طويلا مع استمرار اقفال المؤسسات وافلاس الشركات مقابل ارتفاع الاسعار في شكل جنوني، والاشكالات داخل المتاجر على بعض السلع المدعومة مجرد عينة عما يتحضر للمستقبل القريب حينما ينتهي الدعم. سيصل الشعب الى لحظة لن يمكنه معها توفير ادنى مقومات صموده، آنذاك سيحدث الانفجار الشعبي ويعم الفلتان والفوضى والنهب والسرقة فيما ستعجز المؤسسات الامنية المنخرطة عناصرها في منظومة الجوع والعوز كسائر المواطنين، عن ضبط الفلتان الذي على الارجح ستدخل على خطه الطوابير الخامسة، وما اكثرها لتنفيذ مخططات اغتيال تسهم في تعميم الفوضى المدمرة والطوفان الجارف.

تعزز هذا السيناريو القاتم، ما تبلغته “المركزية” من مصادر امنية غربية حذرت من دخول البلاد في فوضى اغتيالات تستهدف سياسيين واعلاميين ومصرفيين. واكدت انها ابلغت الجهات المختصة في لبنان بالأمر، كما حذرت حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وبعض المصرفيين ودعتهم الى وجوب توخي الحذر وعدم التنقل الا للضرورة القصوى. والتحذير نفسه تبلغه عدد كبير من النواب الذين يلتزمون منازلهم منذ مدة، بحسب معلومات “المركزية” في حين غادر بعض الاعلاميين والمصرفيين لبنان في الآونة الاخيرة بناء على نصائح امنية، على ان يبقوا في الخارج الى حين انقشاع الغيمة وعودة الاوضاع الى طبيعتها .