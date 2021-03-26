لبنان | بيطار يستجوب القيسي والمولى في ملف المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استجوب المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى الموقوفين في الملف، وذلك بحضور وكلاء الدفاع عنهم، وممثلين عن نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن المتضررين وأهالي الضحايا وكلاء عدد من المدعين الشخصيين، على أن يستجوب يوم الاثنين المقبل مدير عام الجمارك بدري ضاهر وموظفين آخرين.

المصدر: صوت بيروت أنترناشونال