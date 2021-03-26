لبنان | بالفيديو – وصول لقاح سبوتنيك V إلى مطار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

وصلت الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك V” الروسي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، مساء أمس، وهي عبارة عن 50 ألف جرعة من مجموع مليون جرعة ستصل تباعاً.

وقالت ممثلة شركة “فارمالاين” اللبنانية المستوردة للقاح الروسي كارول أبو كرم إنه “بالتزامن مع وصول اللقاح، تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول عليه”، لكنها أشارت إلى أن “عملية التسجيل ستقتصر في الوقت الحالي على الشركات والجمعيات”، لافتة إلى أن “التسجيل حاليا غير متاح للأفراد”.

وأوضحت أن “استيراد اللقاح جاء بمبادرة من القطاع الخاص للدفع بالاقتصاد اللبناني الذي تأثر سلبا بجائحة كورونا”. وبحسب أبو كرم فإن “عملية التطعيم الأولى ستبدأ الثلاثاء المقبل لموظفي “شركة طيران الشرق الأوسط”.

من جهتها، أفادت ممثلة مجموعة “ماليا” التي تتبع لها شركة “فارمالاين” جنيفر صراف، أنه “بعد وقت قصير من إطلاق المنصة الإلكترونية، تم تسجيل 600 شركة لتلقي ما يزيد على 60 ألف جرعة لقاح حتى الآن”.