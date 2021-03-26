لبنان | شركات الاسمنت وعدت حب الله بتسليم الترابة الاثنين بالسعر الرسمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 01:23 مساءً - منذ 3 دقائق

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله اجتماعا قبل ظهر اليوم، مع أصحاب وممثلي شركات الاسمنت.

وأعرب أمامهم عن “إصراره الشديد على أن تعاود هذه المصانع فتح أبوابها واستئناف العمل والإنتاج بدءا من الاثنين المقبل، وتسليم الترابة بالسعر الرسمي خلال المهلة الإدارية الممنوحة لمدة شهر”.

ووعد ممثلو الشركات بالامتثال لاصرار الوزير الذي أوضح لهم أنه “سيتم درس السعر مع وزارة الاقتصاد والتجارة والمعنيين بالملف”.