لبنان | إليكم مقررات المجلس الأعلى للدفاع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 01:23 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 26 - مارس - 2021 1:04 مساءً

قرّر المجلس الأعلى للدفاع فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

وطلب المجلس الأعلى من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء.

كما طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

كما قرّر تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى.

وكما تم تكليف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين وفقاً للحاجات المطلوبة والملحة.