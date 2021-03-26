لبنان | بخاري: احترام قواعد السلوك الدبلوماسي التزاما بالأخلاقيات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 01:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

بعد الشائعات التي رافقت زيارته إلى قصر بعبدا، يواصل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تلميحاته في محاولة لتوضيح حقيقة اتخاذه طرفاً خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبعد إعادة نشر تغريدة لصحيفة “اللواء” عن انه قصد “القصر بعد 3 نداءات من بعبدا”، غرد اليوم الجمعة عبر “تويتر” كاتباً “احترام قواعد السلوك الدبلوماسي؛ إعلانًا بالتزامنا بأعلى المعايير والأخلاقيات محلياً ودولياً”، ما يعني انه لبى دعوة القصر بروتوكولياً.