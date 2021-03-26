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لبنان | بخاري: احترام قواعد السلوك الدبلوماسي التزاما بالأخلاقيات

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 01:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

سفير المملكة العربية وليد بخاري

بعد الشائعات التي رافقت زيارته إلى قصر بعبدا، يواصل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تلميحاته في محاولة لتوضيح حقيقة اتخاذه طرفاً خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبعد إعادة نشر تغريدة لصحيفة “اللواء” عن انه قصد “القصر بعد 3 نداءات من بعبدا”، غرد اليوم الجمعة عبر “تويتر” كاتباً “احترام قواعد السلوك الدبلوماسي؛ إعلانًا بالتزامنا بأعلى المعايير والأخلاقيات محلياً ودولياً”، ما يعني انه لبى دعوة القصر بروتوكولياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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