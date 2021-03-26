لبنان | دياب: أتبنى تمديد التعبئة العامة 6 أشهر جديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 7 دقائق

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: “في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمّن للعائلات دعماً مباشراً يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطّارة بسبب جشع بعض التجار وغياب الضمير الإنساني”.

ورأى دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها. وتبنى تمديد التعبئة العامة 6 أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية أيلول.