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لبنان | دياب: أتبنى تمديد التعبئة العامة 6 أشهر جديدة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 7 دقائق

حسان دياب

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: “في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمّن للعائلات دعماً مباشراً يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطّارة بسبب جشع بعض التجار وغياب الضمير الإنساني”.

ورأى دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن انتشار يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها. وتبنى تمديد التعبئة العامة 6 أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية أيلول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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