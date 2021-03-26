اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | عون: لضرورة تمديد التعبئة العامة

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

ميشال عون

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة تمديد التعبئة العامة نظراً لازدياد نسبة الاصابات وأعداد الوفيات.

ودعا في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء .

وأعلن عون عن تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية من موازنة العام 2021، اي 50 مليار ليرة، لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، على ان يتم توزيعها وفقاً للأصول وبالتنسيق مع قيادة الجيش ومحافظ بيروت.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا