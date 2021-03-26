لبنان | عون: لضرورة تمديد التعبئة العامة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة تمديد التعبئة العامة نظراً لازدياد نسبة الاصابات وأعداد الوفيات.

ودعا في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا.

وأعلن عون عن تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية من موازنة العام 2021، اي 50 مليار ليرة، لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، على ان يتم توزيعها وفقاً للأصول وبالتنسيق مع قيادة الجيش ومحافظ بيروت.