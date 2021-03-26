لبنان | تمديد التعبئة العامة لـ6 أشهر… والتجول ممنوع خلال الأعياد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 14 دقيقة

قرّر مجلس الدفاع الاعلى تمديد التعبئة العامة لـ6 أشهر، والاقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 ايام.

وانعقد المجلس الاعلى للدفاع العاشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لعرض تطورات حال التعبئة العامة ومواضيع اخرى. حضر الاجتماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر والوزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، العدل ماري كلود نجم، الصحة العامة حمد حسن، الطاقة والمياه ريمون غجر والاشغال العامة والنقل ميشال نجار.

كما حضر كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب الاطباء الدكتور شرف أبو شرف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، مدير الهيئة الوطنية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي وممثل شركة combilift الياس اسود.