لبنان | استمرار العلاقة مع النظام السوري قد يعرض لبنان للعقوبات الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، أن لا قيمة صحية تُذكر للاتفاق على توريد الأوكسيجين من الحكومة السورية او قبول هبة، إذا كان لبنان يستورد عند الحاجة أوكسجيناً من دول متعددة، عندما يزيد الطلب موقتاً عن قدرة المعامل المحلية عبر القطاع الخاص، مشيراً الى وجود مصنع لبناني- سوري كان يلبي هذه الحاجة كقطاع خاص، وفجأة توقفت صهاريجه من سوريا، ومُنعت من دخول الأراضي اللبنانية.

وشدد على أن اتفاقية من هذا النوع، تخضع لقرار مجلس الوزراء، ودستورياً لقرار رئيس الجمهورية، لأنها بمثابة معاهدة دولية، وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 52 من الدستور، مؤكداً أنه في وضعية تصريف الأعمال، من الممكن لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، “وكان يحصل ذلك في أمور أقل أهمية من هذا الموضوع حين كانت تبرم مذكرات تفاهم للتعاون مع وزارات في دول أخرى”.

وأوضح حاصباني أن “الاستيراد من القطاع الخاص شيء والتعامل على مستوى الوزراء شيء آخر تماماً، قد يُعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر، إذا ما استمرت هذه العلاقة وتطورت لمقابل مالي او عيني، من أدوية ولقاحات وغيرها، بين الدولتين. ورأى أن قد تكون لتلك الزيارة أبعاد سياسية لتظهير استمرار العلاقة الطبيعية بين حزب الله والنظام السوري، بعدما اثيرت شكوك حول ذلك بعيد التحرك الروسي في المنطقة”.