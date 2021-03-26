لبنان | دولار السوق السوداء مستقر في لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء السوداء بين 12600 و 12800 ليرة لبنانية للشراء لكل دولار أميركي وهي نفسها تسعيرة إقفال السوق في تعاملات مساء أمس الخميس.

وحددت المصارف سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين،بينما استقر سعر البنك المركزي عند 1507 ليرة لبنانية.​

وتعرض لبنان للعديد من الأزمات الاقتصادية منذ عام 2020، كان آخرها نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية بسبب الغلاء والفقر والبطالة.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.