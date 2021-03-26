لبنان | اليونيسيف: الدول الأكثر فقرا قد تواجه تأخيرا في تسلم لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

قالت منظمة “​اليونيسيف​” إن الدول الأكثر فقرا قد تشهد تأخيرات في تسلم ​لقاحات​ ​كورونا​ من خلال “كوفاكس”، بسبب مشاكل فنية بمصنع في ​كوريا الجنوبية​ ومشاكل في تأمين تراخيص التصدير من ​الهند​، وقد تتأثر نحو 90 مليون جرعة من لقاح “​أوكسفورد​ ​أسترازينيكا​” بسبب هاتين المشكلتين، خاصة بعد ​تقارير​ تفيد بأن الهند قد أوقفت مؤقتا صادرات ​اللقاح​ وسط ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة هناك.

وأشار متحدث باسم “اليونيسيف”، الى أنني “أبلغت منشأة كوفاكس المشاركين عن كميات مخصصة من لقاح “أكسفورد- أسترازينيكا” المنتج في كوريا الجنوبية بأن أحجام الشحنات ستكون أقل مما كان مقررا في آذار حيث تتوقع بعض الدول وصولها هذا الأسبوع”.

وأضاف: “هذا التأخير سببه التحديات التي تواجهها بيئة التوريد العالمية والتحديات التي تواجهها الشركة في زيادة العرض بسرعة وتحسين عمليات الإنتاج لعمليات التسليم المبكرة هذه”، مشيرا إلى أن “أسترازينيكا أبلغت كوفاكس بأنها ستؤمن الكميات المتأخرة أقصاه أيار”.