لبنان | الأحدب: الحل بمؤتمر دولي ينتج حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

غرد النائب السابق مصباح الأحدب على حسابه في “تويتر” كاتبا: “عصابة حاكمة ظالمة مجرمة سرقت، هجرت، جوعت، افقرت وتهين اللبنانيين كل يوم، وها هي تأخذ البلد رهينة لتقول للعالم اما نبقى في السلطة، واما نعطل الحكم ونفتعل الفتن، ونحرق لبنان بمن فيه.

إن أي محاولة لتعويم هذه العصابة المجرمة تعني رمي لبنان في نار الحروب والتقسيم والارهاب المفتعل.

الحل الوحيد يكون بمؤتمر دولي ينتج حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية تشرف على إعادة انتاج سلطة نظيفة تنقل لبنان الى بر الامان”.