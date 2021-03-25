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لبنان | بيان توضيحي لنقيب المستشفيات الخاصة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 05:10 مساءً - منذ 13 دقيقة

نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​

صدر عن نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون الآتي :
تعقيباً على المقابلة التي أجريت معنا على تلفزيون الجديد بتاريخ اليوم يهمّنا توضيح الآتي:

ان شركة “سوال ش.م.ل” هي شركة لبنانية 100% تتعاطى صناعة وتوزيع الاوكسيجين والغازات الطبية الى السوق اللبناني منذ اكثر من 50 سنة، وعند الحاجة تشتري الاوكسيجين وباقي الغازات من سوريا، تركيا، الإمارات واوروبا كما وباقي الشركات عند ازدياد الطلب بسبب جائحة خصوصاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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