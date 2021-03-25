لبنان | الأشغال الشاقة لـ 15 سنة لمتهم بتفجير دورية فرنسية في “اليونيفيل”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 1:59 مساءً

أصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً على الفلسطيني محمّد حسن الافندي بـ:

“جرم الانخراط في صفوف تنظيم إرهابي مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وزرع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما مما أدى الى انفجار احداهما في دورية مؤللة للكتيبة الفرنسية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، والى إصابة أربعة من عناصرها بجروح مختلفة والى تخريب آليتهم العسكرية والممتلكات العامّة والخاصّة. وقضى الحكم على محمّد حسن الافندي بالاشغال الشاقة لمدّة 15 سنة”.